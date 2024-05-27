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شاهد: عشرة قتلى و39 جريحاً في حادث تصادم مروّع جنوب تركيا

حادث مرور في تركيا
حادث مرور في تركيا Copyright Kafuri Yaro/AP
Copyright Kafuri Yaro/AP
بقلم:  يورونيوز
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لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح، إثر اصطدام 4 عربات على الطريق السريع الذي يربط ولاية مرسين بولايتي أضنة وغازي عنتاب، جنوبي تركيا.

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 وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 39 آخرون في جنوب تركيا أمس الأحد، عندما اصطدمت حافلة ركاب بثلاث عربات أخرى على طريق سريع رئيسي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة التي تربط بين ديار بكر جنوب شرق تركيا وإسطنبول، انحرفت فجأة عن مسارها واصطدمت بسيارتين وشاحنة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، انتقلت الحافلة للمسار المعاكس من الطريق السريع بعد انحرافها، لتصطدم بالسيارتين والشاحنة على الطريق في قضاء طرسوس بولاية مرسين.

وفي وقت سابق، قال والي مرسين حمزة: ”للأسف، لقد فقدنا أرواحاً. وفقاً للنتائج الأولية لدينا عشر وفيات و39 جريحاً".

بدوره، قدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعازيه لأقارب الضحايا في رسالة نشرها على حسابه في منصة "إكس".

وأضاف أردوغان: "سلطاتنا المختصة فتحت على الفور التحقيق اللازم في الحادث".

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