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شاهد: " حكومتنا غير مهتمة".. احتجاجات غاضبة لأمهات جنود إسرائيليين لوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل

أمهات الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في قطاع يطالبن بإنهاء الحرب في غزة، الأربعاء، تل أبيب.
أمهات الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون في قطاع يطالبن بإنهاء الحرب في غزة، الأربعاء، تل أبيب. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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خرجت أمهات جنود إسرائيليين يقاتل أبنائهن في قطاع غزة، الأربعاء، في تل أبيب في تظاهرات غاضبة، مطالبين بإنهاء الحرب على غزة.

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وأغلقت المتظاهرات الطرق ورددن شعارات مناهضة للحكومة، ووضعن الطلاء الأحمر على أجسادهن ، رمزاً إلى  استمرار إراقة الدماء في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ نحو ثمانية أشهر.

وقالت نوريت فيلسينثال، والدة جندي إسرائيلي يخدم حاليا في غزة: "الحكومة غير مهتمة. إنها لا تهتم بحياة الرهائن، ولا بحياة الجنود”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل 639 جندياً على الأقل، منذ بدء الهجوم على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 3 جنود من إسرائيليين من الكتيبة 50 لواء "ناحال" جنوب قطاع غزة وإصابة 6 ضباط وجنود بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، في كمين تعرضت له قوة إسرائيلية في رفح.

المصادر الإضافية • أ ب

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