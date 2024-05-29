شاهد: " حكومتنا غير مهتمة".. احتجاجات غاضبة لأمهات جنود إسرائيليين لوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل

بقلم: يورونيوز

خرجت أمهات جنود إسرائيليين يقاتل أبنائهن في قطاع غزة، الأربعاء، في تل أبيب في تظاهرات غاضبة، مطالبين بإنهاء الحرب على غزة.

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وأغلقت المتظاهرات الطرق ورددن شعارات مناهضة للحكومة، ووضعن الطلاء الأحمر على أجسادهن ، رمزاً إلى استمرار إراقة الدماء في الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ نحو ثمانية أشهر.

وقالت نوريت فيلسينثال، والدة جندي إسرائيلي يخدم حاليا في غزة: "الحكومة غير مهتمة. إنها لا تهتم بحياة الرهائن، ولا بحياة الجنود”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قتل 639 جندياً على الأقل، منذ بدء الهجوم على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 3 جنود من إسرائيليين من الكتيبة 50 لواء "ناحال" جنوب قطاع غزة وإصابة 6 ضباط وجنود بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، في كمين تعرضت له قوة إسرائيلية في رفح.