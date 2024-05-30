بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ237 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف بالأخص على رفح.

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وحسب مصادر إعلامية محلية فلسطينية، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح جنوبي القطاع، في ظل قصف مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية لمناطق في غرب ووسط المدينة.

أما في الضفة الغربية المحتلة فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة مدن من بينها رام الله ونابلس وطولكرم، واعتقل عدة فلسطينيين، كما اندلعت مواجهات بين السكان الفلسطينيين وقوات الجيش في عدة مدن. يأتي ذلك بعد حادث دهس نفذه فلسطيني وأدى إلى مقتل جندييْن إسرائيليين في حادث دهس بالقرب من مستوطنة "إيتمار" الإسرائيلية على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية.

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