Eventsالأحداثبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

مباشر. حرب غزة| استمرار الاجتياح والقصف على رفح والجيش الإسرائيلي يقتحم مدنًا في الضفة الغربية المحتلة

جنود إسرائيليون يقودون ناقلة جنود مصفحة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة
جنود إسرائيليون يقودون ناقلة جنود مصفحة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في اليوم الـ237 للحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف بالأخص على رفح.

اعلان

وحسب مصادر إعلامية محلية فلسطينية، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح جنوبي القطاع، في ظل قصف مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية لمناطق في غرب ووسط المدينة.

أما في الضفة الغربية المحتلة فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عدة مدن من بينها رام الله ونابلس وطولكرم، واعتقل عدة فلسطينيين، كما اندلعت مواجهات بين السكان الفلسطينيين وقوات الجيش في عدة مدن. يأتي ذلك بعد حادث دهس نفذه فلسطيني وأدى إلى مقتل جندييْن إسرائيليين في حادث دهس بالقرب من مستوطنة "إيتمار" الإسرائيلية على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية.

أبرز تطورات اليوم:

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: " حكومتنا غير مهتمة".. احتجاجات غاضبة لأمهات جنود إسرائيليين لوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل

المغنية البريطانية دوا ليبا تدعو إلى وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة

أردوغان: نتنياهو مصاص دماء ومختل عقلياً وواشنطن وبروكسل متواطئتان بالصمت على مذبحة الخيام

الشرق الأوسط قصف الضفة الغربية إسرائيل غزة رفح - معبر رفح