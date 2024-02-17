شاهد: مظاهرات حاشدة تجوب تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى وإسقاط حكومة نتنياهو

بقلم: يورونيوز

خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة أسبوعية في تل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى.

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تجددت الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وتجمع المتظاهرون قبالة مقر وزارة الأمن وأغلقوا شارع "كابلان" أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

وقال إيلاد نسيم، أحد المحتجين إن إسرائيل "يجب أن تستبدل الحكومة الآن" إما من خلال إجراء انتخابات فورية أو التصويت على حجب الثقة عن الكنيست.

وقامت قوات الشرطة بتفريقهم وإخلاء الشارع بعد أن أعلن قائد الشرطة بأن المظاهرة "غير قانونية".

وحملت المظاهرة اليوم عنوان "134 مختطفا 134 يوما"، وقد احتج المتظاهرون على استبعاد بعض أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي من مناقشة صفقة الرهائن، وعلى قرار نتنياهو بعدم إرسال وفد إسرائيلي للمفاوضات حول صفقة التبادل في القاهرة.

وجاء عن منتدى عائلات الأسرى: "يبدو أن بعض أعضاء الكابينيت قرروا التضحية بحياة المختطفين دون الاعتراف بذلك. إن هذا القرار الفاضح يعني حكم الإعدام والتضحية بـ134 مختطفا يقبعون في أنفاق حماس".

وفي قيسارية حيث منزل نتنياهو، تظاهر المئات وأغلقوا مدخل البلدة قبل وصول قوات الشرطة التي قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم.