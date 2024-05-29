شاهد: للمرة الثانية خلال شهر واحد.. تحطم طائرة عسكرية بالقرب من مطار في ولاية نيو مكسيكو

بقلم: يورونيوز

تحطمت طائرة عسكرية أمس الثلاثاء إثر سقوطها بالقرب من مطار مدينة ألبوكيرك الدولي وقاعدة كيرتلاند الجوية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

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وعلى الرغم من إصابته، استطاع ربان الطائرة الخروج منها حياً، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وكان الطيار وحده على متن الطائرة التي لم يُكشف حتى الآن عن طرازها.

وقالت قاعدة كيرتلاند الجوية في ألبوكيرك إنها تقود التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وفي أبريل – نيسان الماضي، تحطمت طائرة عسكرية من طراز F-16 في منطقة نائية بالقرب من قاعدة هولمان الجوية في جنوب ولاية نيو مكسيكو.

وتقع قاعدة كيرتلاند في جنوب ألبوكيرك، وهي موطن لجناح القاعدة الجوية رقم 377، الذي يجري العمليات النووية ويقوم بتدريب وتجهيز القوات الاستكشافية. كما أنها موطن لمختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية.