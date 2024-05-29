"السادسة من نوعها منذ 2014".. مشاهد تظهر إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper في اليمن

بقلم: يورونيوز

لم يتضح بعد سبب إسقاط الطائرة بدون طيار، بينما أقرت القيادة المركزية الأمريكية بتلقيها "تقارير" تشير إلى تحطم الطائرة في منطقة صحراوية بمحافظة مأرب في وسط اليمن.

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انتشرت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز MQ-9 Reaper في اليمن.

حيث يواصل الحوثيون هجماتهم بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل، في محاولة للضغط على تل أبيب لإيقاف حربها الدامية على قطاع غزة.

ولم يتضح بعد سبب إسقاط الطائرة بدون طيار، بينما أقرت القيادة المركزية الأمريكية بتلقيها "تقارير" تشير إلى تحطم الطائرة في منطقة صحراوية بمحافظة مأرب في وسط اليمن.

ويحتمل أن يكون هذا ثالث إسقاط من نوعه خلال شهر واحد فقط.

ولم تصدر أيّة تصريحات رسمية من قبل السلطات في مأرب، أو من قبل الحوثيين، الذين سبق أن أسقطوا طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 خلال الحرب.

وأظهرت الصور، الطائرة الاستطلاعية وهيكلها شبه سليم، ولم تظهر عليها آثار الاستهداف. إلا أنه لا معلومات مؤكدة حتى هذه الأثناء عن سبب سقوطها.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، قد أعلن الأربعاء، أن القوات المسلحة اليمنية نفذت 6 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط.

وذكر في بيان له، أن القوات المسلحة نفذت "ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة (LAAX) وقد أصيبت إصابة مباشرة، وتضررت بشكل كبير... والعملية الثانية استهدفت سفينة (MOREA) والعملية الثالثة استهدفت سفينة (Sealady)".

وأشار إلى أن هذه العمليات "نفذت بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة، وأدت إلى تحقيق إصابات مباشرة بفضل الله".

وتقع مأرب على بعد 120 كيلومترًا (75 ميلًا) شرق صنعاء، على حافة صحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية عند سفح جبال السروات الممتدة على طول البحر الأحمر.

وتعتبر منطقة ذات أهمية جيوستراتيجية كبيرة؛ نظراً لموقعها المركزي ومواردها الطبيعية الغنية، خاصة النفط والغاز.