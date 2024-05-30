الشرطة السويدية تعتقل طلبة مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرهم في جامعة في ستوكهولم (فيديو)

بقلم: يورونيوز

اعتقلت الشرطة السويدية ثلاثة أشخاص وأبعدت أكثر من عشرة آخرين، أمام المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم يوم الأربعاء 29 مايو/أيار خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين.

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قال المتظاهرون إنهم كانوا يحتجون ضد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، وقد تم تنظيم المظاهرة بالتزامن مع زيارة زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبا بوش للجامعة.

وقال بيان صادر عن الشرطة في اليوم نفسه: ”خارج جامعة "كي تي أيتش" (KTH)، بدأ عدد من الأشخاص الذين يعقدون تجمعًا عامًا غير مصرح به بالتصرف بطريقة غير منضبطة، بالصراخ والصياح والتشويش على إلقاء خطاب".

وجاء في البيان أن الشرطة تحركت على أساس مجابهة الإخلال بالنظام العام والتخريب، والتجمع العام غير المصرح به، وخرق الحظر المفروض على ارتداء الأقنعة“، وأضافت الشرطة قولها إن التظاهر يمكن أن يستمر، طالما انخرط المشاركون فيه ”بطريقة منضبطة“، ولم يرتدوا أقنعة.