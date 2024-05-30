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عاجل. توتر على الحدود.. قتلى وجرحى جنوب غربي باكستان بنيران قوات إيرانية

حارس على الحدود الباكستانية الإيرانية
حارس على الحدود الباكستانية الإيرانية Copyright Muhammad Sajjad/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Copyright Muhammad Sajjad/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قال مسؤولون إن أربعة باكستانيين قتلوا وأصيب اثنان آخران بنيران حرس الحدود الإيراني، في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

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أكّد مسؤولون باكستانيون اليوم الخميس، أن قوات حرس الحدود الإيرانية فتحت النار على سيارة تقل مجموعة من الباكستانيين، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة اثنين آخرين في منطقة نائية في جنوب غرب البلاد.

وقالت الشرطة المحلية إن الحادث وقع بالقرب من قرية مشكل الحدودية في إقليم بلوشستان يوم الأربعاء. وقال المسؤول الحكومي صاحب زاده أسفند إنه لم يتضح سبب إطلاق القوات الإيرانية النار.

في حين لم يصدر أي تعليق فوري من طهران أو وزارة الخارجية الباكستانية. وغالبًا ما تعتقل قوات الأمن من الجانبين مهربين ومتمردين ينشطون في المنطقة. 

توتر العلاقات

وقام الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، بزيارة إلى إسلام آباد، في سعي إلى إصلاح العلاقات بعد توتر وضربات متبادلة عبر الحدود في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية عمليات نفذتها جماعات مسلحة في المناطق الحدودية مع باكستان.

وشهدت الجهود السريعة اللاحقة لخفض التوتر والتعهد بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت جماعة "جيش العدل"، وهي جماعة مناهضة لإيران داخل باكستان، مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا للشرطة في منطقة راسك بإيران، مما أسفر عن مقتل 11 شرطيًا إيرانيا.

وردا على ذلك الهجوم، قامت طهران بتنفيذ ضربات جوية وصاروخية في يناير/كانون الثاني الماضي، استهدفت مواقع تابعة لجماعة "جيش العدل" داخل الأراضي الباكستانية، معلنة أن الهدف كان "مجموعة إرهابية إيرانية".

وأثارت هذه الضربات التوتر بين طهران وإسلام آباد، حيث قامت باكستان بعد أيام بتنفيذ ضربات جوية استهدفت ما وصفتها "بملاذات إرهابية" في مناطق قرب حدودها داخل الأراضي الإيرانية.

وتنشط الجماعات المسلحة في منطقة تضم إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان وإقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران. والإقليمان مضطربان وغنيان بالمعادن ومتأخران إلى حد بعيد.

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