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مقتل شخص على الأقل جراء تحطم مروحية عسكرية أفغانية في غرب أفغانستان

حادث تحطم مروحية في محافظة غور الأغانية. 2024/05/15
حادث تحطم مروحية في محافظة غور الأغانية. 2024/05/15 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قتل شخص واحد على الأقل، جراء تحطم مروحية عسكرية أفغانية في إقليم غور غرب أفغانستان، بحسب وزارة الدفاع الأفغانية. وجاء في بيان للوزارة أن تحطم المروحية من طراز "أم آي-17" (MI-17) نجم عن مشكلة فنية.

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قالت الوزارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن المروحية كانت في مهمة إنقاذ بعد أن سقطت مركبة تقل مدنيين في نهر بالقرب من مدينة فيروز كوه عاصمة إقليم غور.

وجرح 12 راكبًا في الحادث، وفقًا للبيان، الذي جاء فيه أن الطاقم حاول القيام بهبوط اضطراري لكن المروحية اصطدمت بجدار وتحطمت. ولم يحدد البيان هوية الشخص الذي قُتل في الحادث، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

المصادر الإضافية • أ ب

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