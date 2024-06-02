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آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان

مسيرة سلمية في بودابيست - المجر. 2024/06/01
مسيرة سلمية في بودابيست - المجر. 2024/06/01 Copyright يوروفجين
Copyright يوروفجين
بقلم:  يرونيوز
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آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان

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شارك آلاف المجريين في مسيرة السلام في بودابست، حيث شعر العديد من المتظاهرين، أن المخاطر في انتخابات البرلمان الأوروبي (والانتخابات المحلية في المجر) الأسبوع المقبل، ستكون أعلى من أي وقت مضى.

وألقى رئيس الوزراء فيكتور أوربان خطابًا في جزيرة مارغريت، وكان التركيز على الحرب في أوكرانيا والانتخابات المقبلة.

وقال متظاهر: "العالم كله يرقص على حافة الهاوية، وقد تندلع الحرب في أي لحظة. يجب على الجميع أن يتكلموا ويدافعوا عن السلام".

ووفقاً لرئيس الوزراء المجري، فإن الأمر متروك لناخبي حزب فيدس لمنع أوروبا من الاندفاع إلى الحرب، وبالتالي إلى تدميرها.

المصادر الإضافية • يوروفجين

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