بقلم: Euronews

سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الفلبين يوم الاثنين لحث القادة الإقليميين على حضور قمة السلام العالمية القادمة التي تنظمها سويسرا حول الحرب في أوكرانيا.

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وصل زيلينسكي تحت حماية مشددة إلى مانيلا في وقت متأخر من يوم الأحد، وسار على السجادة الحمراء في القصر الرئاسي قبل اجتماعه مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور.

وشكر زيلينسكي ماركوس على موافقته على حضور قمة السلام، التي ستعقد في وسط سويسرا في 15-16 يونيو/ حزيران. وقال زيلينسكي لماركوس: "يسعدني أن أسمع منك اليوم أنك ستشارك في في اجتماع السلام الخاص بأوكرانيا"، وأضاف، "إنها إشارة قوية للغاية".

ولم يتضح ما إذا كان الزعيم الفلبيني سيحضر القمة شخصيًا أم سيرسل ممثلًا.

وقبل وصوله إلى الفلبين، اتهم زيلينسكي روسيا باستخدام النفوذ الصيني في المنطقة للمساعدة في تعطيل القمة المقبلة من خلال الضغط على الدول الأخرى وقادتها لعدم حضور المحادثات.

وقال "روسيا، التي تستخدم النفوذ الصيني في المنطقة، وتستخدم الدبلوماسيين الصينيين أيضًا، تفعل كل شيء لتعطيل قمة السلام"، دون الخوض في التفاصيل. "من المؤسف أن دولة قوية مستقلة كبيرة مثل الصين هي أداة في يد (الزعيم الروسي فلاديمير) بوتين".

وفي حديثه في منتدى شانغريلا الدفاعي في سنغافورة، قال زيلينسكي إن مثل هذه الأعمال كانت "دعمًا للحرب".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الجمعة إلى أنه من غير المرجح أن تحضر الصين القمة.

قال زيلينسكي إن أوكرانيا لديها مقترحات لتقديمها في القمة كأساس للسلام، وتتناول الأمن النووي والأمن الغذائي وإطلاق سراح أسرى الحرب وعودة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصل لحضور مؤتمر صحفي بعد قمة حوار شانغريلا الحادية والعشرين في فندق شانغريلا في سنغافورة، الأحد 2 يونيو 2024. Vincent Thian/

وقد علق سابقًا بأن غياب القادة عن القمة - بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن - سيشكل "تصفيقًا شديدًا" لبوتين في مؤتمر صحفي في بروكسل.

زيارة زيلينسكي إلى آسيا هي الثانية له منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022. تشير تعليقاته ضد الصين إلى أن كييف تتخذ نهجًا أكثر عدوانية تجاه بكين، التي سعت سابقًا لإقناع روسيا بإنهاء حربها في أوكرانيا.

وخلال زيارته للفلبين، قال زيلينسكي أيضًا إن أوكرانيا ستفتح سفارة في مانيلا، وهو قرار رحب به ماركوس لأنه سيسهل المزيد من المساعدة للأمة التي مزقتها الحرب.