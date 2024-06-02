شاهد: عشرات الآلاف في باكستان يخرجون تأييدا لغزة ويطالبون إسرائيل بالخروج من القطاع ووقف إبادتها

بقلم: يورونيوز

المظاهرة طالبت أيضا الدولة العبرية بوجوب تنفيذ قرار المحكمة الدولية

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خرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدينة كراتشي مساء الأحد للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مظاهرة نظمها الحزب السياسي الديني الرئيسي في باكستان.

ورفع أنصار الجماعة الإسلامية، بمن فيهم النساء والأطفال، لافتات وملصقات تحمل شعارات مناهضة لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين ولوقف ما أسموه حرب الإبادة على غزة.

ودعا منعم ظفر خان، زعيم الحزب في كراتشي، إسرائيل إلى الخروج من غزة والإفراج عن جميع الأسلرى الفلسطينيين وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.

وكانت المحكمة الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أمرت إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار في سائر القطاع.