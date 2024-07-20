Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مسلحون يهاجمون مسيرة سلمية في باكستان: ثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحًا

باكستاني يرفع يافطة كتب عليها "نريد السلام"
باكستاني يرفع يافطة كتب عليها "نريد السلام" Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كانت المسيرة، التي شهدت مشاركة آلاف السكان، تطالب بالسلام بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا سكنيًا عسكريًا في المدينة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل ثمانية جنود.

اعلان

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين الخميس الماضي إثر إطلاق مسلحين النار على مسيرة سلمية في مدينة بانو، شمال باكستان. 

كانت المسيرة، التي شهدت مشاركة آلاف السكان، تطالب بالسلام بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا سكنيًا عسكريًا في المدينة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل ثمانية جنود.

وقد حددت السلطات منظمة حافظ جول بهادور، التي تعمل من أفغانستان، كمسؤول رئيسي عن الهجوم الإرهابي السابق، إلا أن الجهات المعنية لم تكشف بعد عن الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف مسيرة السلام.

من جانبه، عبر فيصل كريم كندي، حاكم إقليم خيبر بختونخوا، عن "قلقه العميق" وأمر بإعداد تقرير شامل من قبل المسؤولين الفيدراليين والمحليين.

تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدًا في أعمال العنف منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021، مما يفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: خروج مسيرة ضخمة في روالبندي الباكستانية دعماً لغزة

باكستان: اقتحموا مركز شرطة وأعدموا سائحاً بسبب تدنيسه للقرآن

شاهد: عشرات الآلاف في باكستان يخرجون تأييدا لغزة ويطالبون إسرائيل بالخروج من القطاع ووقف إبادتها

ضحايا باكستان مظاهرات هجوم