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فيديو: إعادة افتتاح منتجع "بلو لاغون" بالرغم من استمرار ثوران البركان الآيسلندي

منتجع بلو لاغون الشهير في في جنوب غرب أيسلندا
منتجع بلو لاغون الشهير في في جنوب غرب أيسلندا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعيد افتتاح منتجع بلو لاغون الشهير في في جنوب غرب أيسلندا الأحد بالرغم مع استمرار ثوران بركان للمرة الخامسة منذ العام الماضي.

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وتم إخلاء المنتجع الواقع في بلدة غريندافيك الساحلية الأربعاء الماضي أمام السياح.

ووفقا للشرطة ووحدة الأرصاد الجوية، لن يهدد ثوران البركان الحالي على أمن مئات الزوار من رواد المنتجع الشهير بينابيع المياه المعدنية الساخنة.

 

وتشهد أيسلندا، التي تقع فوق نقطة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ثورانات بركانية بشكل متواصل. ويعتبر ثوران الأربعاء هو الأقوى بعد 800 عام، حيث تدفقت مستويات قياسية من الحمم البركانية.

المصادر الإضافية • أ ب

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