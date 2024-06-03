بقلم: Euronews

بعد استقالة الحكومة.. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، تكليف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة"، وفق ما جاء في تغريدة نشرها الرئيس عبر منصة "إكس".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، في بيان رسمي، أن السيسي استقبل الإثنين رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة.

وذكر البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن "الرئيس كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أنه "وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

هذا وتضمنت تكليفات الرئيس المصري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات"، بحسب البيان الصادر.