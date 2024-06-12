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جدونا

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بعد صفعه أحد المعجبين.. "الضحية" يطالب الفنان عمرو دياب بتعويض قدره 21 مليون دولار

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لمعجبين يلتقون الصور مع عمرو ذياب في حفلة (حادثة الصفعة)
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لمعجبين يلتقون الصور مع عمرو ذياب في حفلة (حادثة الصفعة) Copyright وسائل التواصل الاجتماعي
Copyright وسائل التواصل الاجتماعي
بقلم:  يورونيوز
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حددت المحكمة في محافظة الأقصر، جنوبي مصر، موعد جلسة الاستماع الرسمية للنظر في قضية صفع عمرو دياب لأحد معجبيه في حفل زفاف في 30 يوليو/تموز المقبل.

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أقام أكثر من 50 محاميا من محافظة الأقصر، جنوبي مصر، دعوى ادعاء مدني على نجم الغناء الشهير عمرو دياب تطالب بدفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار) بعد واقعة صفعه أحد المعجبين خلال حفل زفاف، مما أثار ضجة واسعة في مصر.

وقال مقيمو الدعوى إن ما حدث من دياب أمر مخجل لكل أبناء الأقصر (التي ينتمي إليها الشاب الذي تلقى الصفعة سعد أسامة)، معتبرين أنهم تعرضوا للتنمر مما حدث للشاب المصفوع.

وطالب "الضحية" الفنان المشهور بدفع تعويض قدره 21 مليون دولار خلال الجلسة، بعد تقديمه بلاغا رسميا يتهم فيه عمرو دياب بالاعتداء عليه بالضرب.

والأحد، حرر محامي دياب محضرا ضد أسامة، متهما إياه بإزعاج موكله، وتعمده لمسه خلال حفل زفاف، تواجد فيه الاثنان.، كذلك قدم دياب بلاغا يتهم الشاب بملامسته جسديا.

وأعاد الحادث لذاكرة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حادثيين ممثالين لنفس الفنان الأولى اعتدى لفظيا على سائق كان يعمل لديه والثانية دفعه لأحد الأشخاص من فوق المسرح.

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