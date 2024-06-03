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فيديو: مشاهد مؤلمة لعائلات تودع قتلاها بعد قصف إسرائيلي عنيف على وسط قطاع غزة

أب يحمل جثمان طفله بعد قصف إسرائيلي في دير البلح.
أب يحمل جثمان طفله بعد قصف إسرائيلي في دير البلح. Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP.
Copyright Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أدى مشيعون صلاة الجنازة صباح الاثنين على جثمان 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، قتلوا في غارتين جويتين إسرائيليتين منفصلتين وسط قطاع غزة.

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واستهدفت الغارات الإسرائيلية منزلين في مخيمي النصيرات والبريج للاجئين، بحسب مسؤولين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وتواصل إسرائيل هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي كانت مركزا رئيسيا لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع والمتواصلة منذ 8 أشهر عن قطع تدفق الغذاء والأدوية وغيرها من الأساسيات عن سكان قطاع غزة المهددين بالمجاعة.

 

وأدى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع المحاصر إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

 

المصادر الإضافية • أ ب

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