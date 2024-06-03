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السلطة الفلسطينية ترد على خامنئي: "الفلسطينيون هم من يدفعون الثمن"

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يتحدث خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لزعيم البلاد الراحل آية الله الخميني في ضريحه في طهران، إيران، الاثنين، 3 يونيو. 2024.
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يتحدث خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لزعيم البلاد الراحل آية الله الخميني في ضريحه في طهران، إيران، الاثنين، 3 يونيو. 2024. Copyright AP/AP
Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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أثار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي الجدل الأثنين، خلال كلمة جاءت لإحياء الذكرى الـ35 لوفاة الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وقال خامنئي إنّ عملية "طوفان الأقصى" كانت ضرورية للمنطقة، وأفشلت مشروعاً أمريكياً غربياً لتغيير المعادلة في المنطقة.

وأضاف خامنئي، أن عملية السابع من أكتوبر "وجّهت ضربة قاصمة للكيان الصهيوني... ووضعته على طريق سينتهي بزواله".

كما قال خامنئي: "إن على الجميع ألا يعقدوا آمالهم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وقالت السلطة الفلسطينية في ردها على تصريحات خامنئي أن الشعب الفلسطيني أول المتأثرين بالحرب ويدفع ثمنها.

"هذه التصريحات تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني".

وقال بيان السلطة الفلسطينية، "إن الذي يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية واستمرارها هو الشعب الفلسطيني". وأضاف البيان، "أن هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني وبآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير الأرض الفلسطينية، لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وجاء في البيان كذلك، "أن ما نريده هو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وليس سياسات لا تخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية الممثلة بتحرير القدس ومقدساتها، وتدمر الشعب الفلسطيني وتهجره من الأرض التي ناضل من أجل الحفاظ على هويتها جيلاً بعد جيل".

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