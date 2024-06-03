شاهد: فيديو: روسيات يتظاهرن في موسكو احتجاجًا على التجنيد الإجباري لرجالهن في الجيش

بقلم: يورونيوز

تظاهرت نساء روسيات تم حشد أقاربهن للقتال في أوكرانيا، اليوم الاثنين، خارج وزارة الدفاع في موسكو، وطالبن بأرجاعهم من ساحات القتال.

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وقفت 12 امرأة حاملات ملصقات خارج مبنى الوزارة للمطالبة بعقد اجتماع مع وزير الدفاع المعين حديثًا أندريه بيلوسوف وتسريح أقاربهن الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر/أيلول 2022 بـ "تعبئة جزئية" لما يصل إلى 300 ألف جندي احتياطي.

لم يحظ الاستدعاء بشعبية كبيرة ودفع مئات الآلاف إلى الفرار إلى الخارج لتجنب التجنيد.

وقامت زوجات وأقارب بعض جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في عام 2022 بحملة من أجل تسريحهم واستبدالهم بجنود متعاقدين.