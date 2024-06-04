قصف إسرائيلي يدمر 4 أبراج سكنية في مخيم البريج وسط غزة

بقلم: يورونيوز

قالت وكالة الأنباء الفلسطينيةـ إن القوات الإسرائيلية قصفت، مساء اليوم الاثنين، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ، مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، وقصفت أيضاً برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

وأضافت الوكالة أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل كثيف صوب المنازل في محيط الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومنطقة الصبرة المجاورة، وسط تحليق طائرات حربية واستطلاع في أجواء المنطقة.

وقصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عدة منازل في رفح وأوقع العديد من القتلى بينهم أطفال ونساء.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى في القطاع إلى 36,479 شخصًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما أصيب 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.