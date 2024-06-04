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جدونا

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شاهد: اعتصام مؤيد للفلسطينيين أمام بلدية لوس أنجلوس الأمريكية

الحرم الجامعي لكلية أوكسيدنتال في إيجل روك، كاليفورنيا.
الحرم الجامعي لكلية أوكسيدنتال في إيجل روك، كاليفورنيا. Copyright Hans Gutknecht/AP
Copyright Hans Gutknecht/AP
بقلم:  يورونيوز
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خيم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام مبنى بلدية مدينة لوس أنجلوس ليلة الاثنين.

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وقدرت قناة كباك تي في، تخيم  50 متظاهرًا في حوالى 20 خيمة، رفع بعضهم أعلام فلسطين والبعض الآخر لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و "غزة حرة".

وأوضحت شرطة لوس أنجلوس على موقع إكس، إنها "تراقب المظاهرة غير مسموح بها" كما شجعت السكان على مراقبة أمن المنطقة.

 

ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات أو وقوع إصابات.

 واعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 3 آلاف طالب جامعة في الشهر الماضي بما في ذلك طلاب جامعات لوس أنجلوس وسان دييغو وإيرفين في كاليفورنيا.

 

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في غزة عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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