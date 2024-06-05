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استطلاع للرأي: نصف الألمان "قلقون" من وقوع هجمات إرهابية خلال بطولة يورو 2024 لكرة القدم

أعمال التحضير لمنصة مشاهدة المباريات أمام بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة الألمانية برلين، ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.
أعمال التحضير لمنصة مشاهدة المباريات أمام بوابة براندنبورغ في وسط العاصمة الألمانية برلين، ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تستضيف ألمانيا نسخة هذا العام من بطولة كاس الأمم الأوروبية يورو 2024. وفي هذا السياق، قال نصف المشاركين في استطلاع للرأي إنهم قلقون من وقوع أعمال إرهابية في البلاد خلال البطولة.

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أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن حوالي نصف السكان قلقون من وقوع هجمات إرهابية في البلاد خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي ستقام هناك من 14 حزيران / يونيو حتى 14 تموز / يوليو.

وفي استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسستا "يوغوف" و"زينوس" عبر الإنترنت، عبّر 47 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم من وقوع هجمات إرهابية خلال البطولة في ألمانيا. وشمل الاستطلاع الفئات العمرية من 18 حتى 75 عامًا.

وفي ما بلغت نسبة القلق من أعمال إرهابية خلال البطولة بين الفئة العمرية من سن 70 إلى 75 عامًا أعلى نسبة (67%)، عبر غالبية الشباب حتى سن الـ29 عن عدم قلقهم، إذا قال 35% فقط إنهم قلقون من وقوع هجومات إرهابية في ألمانيا في أثناء يورو 2024.

ولم يتضمن الاستطلاع فقط هذا الجانب، بل جوانب أخرى مثل توقعات الألمان حول الفريق الذي سيفوز بالكأس، ومدى حماسة الألمان للبطولة وكذلك رأيهم في مدرب المنتخب الوطني الألماني يوليان ناغلسمان.

وبشأن التوقعات عن المنتخب الذي سيفوز بالكأس، يعتقد خُمس الألمان (21%) أن ألمانيا ستفوز، فيما قال 11% إن الكأس سيذهب إلى فرنسا، و5% يعتقدون إنه سيكون من نصيب إسبانيا.

كذلك سئل المشاركون عن توقعاتهم بالمزايا الاقتصادية  التي ستجلبها إقامة هذا الحدث الرياضي الضخم في ألمانيا. وفي هذا السياق يرى نصف المشاركين أن البطولة ستكون مفيدة للاقتصاد الألماني (49 في المائة). ويتوقع عدد مماثل (47 في المائة) أن تزيد البطولة الأوروبية من الشعور بالانتماء للمجتمع في البلاد. ويعتقد 43 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن البطولة الأوروبية سيكون لها تأثير إيجابي على صورة ألمانيا في بقية أنحاء العالم.

مئات من أفراد شرطة الولاية المحلية والشرطة الاتحادية الألمانية يتدربون على التكتيكات استعدادًا لبطولة أوروبا في قرية شتوتسيرباخ بألمانيا، 23 أبريل/نيسان 2
مئات من أفراد شرطة الولاية المحلية والشرطة الاتحادية الألمانية يتدربون على التكتيكات استعدادًا لبطولة أوروبا في قرية شتوتسيرباخ بألمانيا، 23 أبريل/نيسان 2Ebrahim Noroozi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

المصادر الإضافية • يوغوف

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