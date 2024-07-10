شاهد: من هو الفتى الإسباني من جذور عربية الذي بدّد أحلام المنتخب الفرنسي بالوصول إلى نهائي يورو2024؟

بقلم: يورونيوز

تأهلت إسبانيا إلى نهائي يورو 2024 بفوزها 2-1 على فرنسا، يوم الثلاثاء، في مباراةٍ سرق فيها اللاعب لامين يامال البالغ من العمر 16 عامًا الأضواء، ليُصبح على إثرها أصغر هداف على الإطلاق في بطولة كبرى.

اعلان

في البداية، أحرزت فرنسا تقدماً عندما استغل "راندال كولو مواني" تمريرة عرضية من زميله كيليان مبابي، ليحولها برأسية في شباك الحارس الإسباني أوناي سيمون.

لم يتأخر يامال، إذ سجل هدفاً في الدقيقة 21. وبعد أربع دقائق، سجل داني أولمو هدف الفوز.

وكان مثيراً للدهشة نزول مبابي إلى الملعب في ميونيخ بدون القناع الذي كان يرتديه منذ إصابته بكسر في أنفه في المباراة الافتتاحية لفرنسا في المجموعة.

وكان مبابي يشتكي من أن القناع كان يشكل عائقاً أمامه، وبدا أن التخلي عنه كان له تأثير فوري حيث سجل هدف افتتاح المباراة في الدقيقة التاسعة.

الإسباني داني أولمو، إلى اليمين، والفرنسي كيليان مبابي يتنافسان على الكرة خلال مباراة نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم. Ebrahim Noroozi/AP

كان ذلك أول هدف لفرنسا في يورو 2024، ولم يكن من ركلة جزاء أو هدف في مرماه.

لحسن حظ المنتخب الفرنسي أنه كان استثنائياً في الدفاع، حيث استقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط من ركلة جزاء احتسبها البولندي روبرت ليفاندوفسكي في دور المجموعات.

لكن لم يكن هناك ما يوقف هدف التعادل المذهل الذي سجله يامال في الدقيقة 21 عندما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل في بطولة أوروبا للرجال - أو كأس العالم - عندما سدد الكرة من مسافة 25 متراً.

لاعب منتخب إسبانيا لامين يامال يلعب بالكرة خلال مباراة نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ميونيخ، ألمانيا، الثلاثاء، 9 يوليو 2024. Antonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وقلبت إسبانيا المباراة تمامًا بعد أربع دقائق عندما سدد أولمو كرة قوية حولها جول كوندي مدافع فرنسا إلى داخل مرماه. احتسبت الكرة في البداية كهدف في مرماه، لكنها احتسبت لاحقًا لصالح أولمو.

استحوذت فرنسا على الشوط الثاني لكنها لم تستطع استغلال ذلك.

كان ينبغي أن يكون ثيو هيرنانديز أفضل من ذلك عندما أهدر فرصة جيدة فوق العارضة في وقت متأخر، وفعل مبابي شيئًا مماثلًا قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الثاني.

وكادت إسبانيا أن تتقدم أكثر بين هاتين الفرصتين عندما سدد يامال كرة قوية أخرى مرت فوق العارضة بصعوبة.

ومن المقرر أن تلعب إسبانيا، التي تطارد لقباً رابعاً قياسياً في بطولة أوروبا، مع إنجلترا أو هولندا في النهائي يوم الأحد في برلين، على أن يلتقي المنتخبان في دورتموند يوم الأربعاء.