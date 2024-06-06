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شاهد: "مصنوع محليًا وبعيد المدى".. الحوثيون يكشفون عن صاروخ جديد سمّوه "فلسطين"

صورة تظهر عملية إطلاق صاروخ "فلسطين" الجديد الذي كشفت عنه جماعة أنصار الله الحوثية قائلةً إنه يعمل بالوقود الصلب
صورة تظهر عملية إطلاق صاروخ "فلسطين" الجديد الذي كشفت عنه جماعة أنصار الله الحوثية قائلةً إنه يعمل بالوقود الصلب Copyright حساب الإعلام الحربي اليمني على منصة "إكس"
Copyright حساب الإعلام الحربي اليمني على منصة "إكس"
بقلم:  يورونيوز
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قالت جماعة أنصار الله الحوثية إنها استهدفت إسرائيل بصاروخ جديد بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، وأطلقت عليه اسم "فلسطين".

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كشفت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عن صاروخ جديد في ترسانتها قالت إنه بعيد المدى ويعمل بالوقود الصلب.

وأظهرت اللقطات التي نشرها الحوثيون في وقت متأخر من يوم الأربعاء إطلاق الصاروخ البالستي الجديد من منصة إطلاق متحركة، فيما تصاعدت أعمدة من الدخان الأبيض المتصاعد، وهو أمر شائع مع الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.

وأطلق الحوثيون اسم "فلسطين" على الصاروخ الجديد، ويبدو رأسه مطليا على شكل الكوفية الفلسطينية. ووصف الحوثيون صاروخ "فلسطين" بأنه محلي الصنع.

وجاء الإطلاق باتجاه ميناء إيلات في جنوب في إسرائيل يوم الإثنين، التي يسميها الحوثيون "أم الرشراش" في إشارة لاسم المدينة في فلسطين التاريخية قبل قيام دولة إسرائيل.

وقد أدى الهجوم إلى إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل، لكنه لم يتسبب في وقوع أضرار أو إصابات.

يشار إلى أن يشبه صاروخ "فلسطين" يشبه في بعض جوانبه صاروخًا عرضته إيران في وقت سابق ووصفته طهران بأنه يحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت. وتعدّ إيران أهم حليف لجماعة أنصار الله في اليمن.

المصادر الإضافية • أ ب / الإعلام الحربي اليمني

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