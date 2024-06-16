شاهد: في أجواء يملؤها التضرع والخشوع.. اليمنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في صنعاء

بقلم: يورونيوز

شهدت العاصمة اليمنية تجمعا حاشدا من المصلين الذين توافدوا إلى المساجد والساحات، مرددين تكبيرات العيد وسط مشاعر من الفرح والبهجة.

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في أجواء يملؤها التضرع والخشوع، أدى اليمنيون في صنعاء الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت العاصمة اليمنية تجمعا حاشدا من المصلين الذين توافدوا إلى المساجد والساحات، مرددين تكبيرات العيد وسط مشاعر من الفرح والبهجة.

وبعد أداء صلاة العيد، شرع اليمنيون في ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، تجسيدا لمعاني التكافل والتراحم.

كما حرصت العائلات على التجمع وتناول وجبات الطعام معا، في أجواء من السعادة والمودة.

وعلى الرغم من مظاهر الفرح، إلا أن غصة عميقة خيمت على قلوب اليمنيين هذا العام؛ بسبب الحرب الإسرائيلية الدامية المستمرة منذ أشهر على قطاع غزة.

ومنذ أشهر، يستهدف الحوثيون بصواريخ أو طائرات مسيرة، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة تلك المرتبطة بإسرائيل أو التي تتجه إلى الدولة العبرية

وتأتي هذه الهجمات بحسب الجماعة دعما لغزة، ولن تتوقف إلا بوقف إطلاق النار في القطاع المنكوب، بحسب الحوثيين.