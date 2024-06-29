شاهد: الحوثيون ينشرون مشاهد استهداف سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

بقلم: يورونيوز

نشر الإعلام الحربي للحوثيين مشهدًا مصورًا يظهر لحظات استهداف سفن في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وتأتي هذه الضربات بحسب أنصار الله إسنادا للفلسطينيين؛ بسبب الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر على قطاع غزة.

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وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الجمعة، عن استهداف أربع سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك سفينة أمريكية، وثلاث سفن أخرى "انتهكت حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل".

جاء هذا الإعلان بعد أن دمر الجيش الأمريكي سبع طائرات مسيرة ومركبة حوثية في اليمن الجمعة.

وفي بيان له، أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن أنصار الله نفذوا أربع هجمات، منها عمليتان عسكريتان مشتركتان مع "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهدفتا أربع سفن في ميناء حيفا.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، القرار رقم 2739 الذي يكرر فيه مطالبته بأن يكف الحوثيون فورًا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.

جاء القرار بموافقة 12 عضوًا، بينما امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، جدد الدعوة لإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها على الفور.

كما أكد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، لضمان الاستجابة السريعة والكفاءة والفعالية.