Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
Featured
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

شاهد: الحوثيون ينشرون مشاهد استهداف سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

الحوثيون ينشرون مشاهد استهداف سفن في البحرين الأحمر والمتوسط
الحوثيون ينشرون مشاهد استهداف سفن في البحرين الأحمر والمتوسط Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشر الإعلام الحربي للحوثيين مشهدًا مصورًا يظهر لحظات استهداف سفن في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وتأتي هذه الضربات بحسب أنصار الله إسنادا للفلسطينيين؛ بسبب الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر على قطاع غزة.

اعلان

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الجمعة، عن استهداف أربع سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك سفينة أمريكية، وثلاث سفن أخرى "انتهكت حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل". 

جاء هذا الإعلان بعد أن دمر الجيش الأمريكي سبع طائرات مسيرة ومركبة حوثية في اليمن الجمعة.

وفي بيان له، أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن أنصار الله نفذوا أربع هجمات، منها عمليتان عسكريتان مشتركتان مع "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهدفتا أربع سفن في ميناء حيفا.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، القرار رقم 2739 الذي يكرر فيه مطالبته بأن يكف الحوثيون فورًا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.

جاء القرار بموافقة 12 عضوًا، بينما امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، جدد الدعوة لإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها على الفور.

كما أكد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، لضمان الاستجابة السريعة والكفاءة والفعالية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باتجاه خليج عدن وأصابوا سفينتين

شاهد: "مصنوع محليًا وبعيد المدى".. الحوثيون يكشفون عن صاروخ جديد سمّوه "فلسطين"

شاهد: الحوثيون ينشرون مقطعاً مصوّراً لإسقاط مُسيّرة أمريكية في أجواء مأرب

اليمن إسرائيل العراق غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحوثيون