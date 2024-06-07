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مباشر. حرب غزة: إسرائيل على "قائمة العار" للدول التي تقتل الأطفال وأمريكا تحذر من فكرة "حرب محدودة" بالشمال

دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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في وقت تواصل فيه اسرائيل حربها الضروس على قطاع غزة، ذكرت القناة 13 العبرية ان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أخطر المسؤولين الإسرائيليين بعزمه إدراج تل أبيب على "قائمة العار" للدول التي تقتل الأطفال.

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ومع دخول الحرب اليوم الجمعة يومها الـ 245، لا يزال من غير الواضح متى وكيف ستنتهي، رغم مساعي واشنطن الأخيرة للضغط على حماس واسرائيل للقبول بصفقة وقف إطلاق نار جديدة تضع حدا لشلال الدماء في غزة.

وفيما يتعلق بالحدود الشمالية، يواصل حزب الله تصعيد ضرباته وتتزايد المخاوف من احتمال اتساع رقعة المواجهات وتحولها إلى حرب شاملة تشارك فيها طهران.

اذ ذكر موقع "أكسيوس"، ان ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت الدولة العبرية في الأيام الأخيرة من فكرة "حرب محدودة" في لبنان، معربة بحسب ما نقل الموقع الامريكي عن مسؤولين امريكيين واسرائيليين، عن خشيتها من أي مواجهة بين تل أبيب وحزب الله قد تدفع إيران إلى التدخل.

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