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جدونا

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السنوار أكد أن حماس لن تتخلى عن سلاحها وكشف عن شرط واحد لقبول مقترح بايدن.. ما هو؟

يحيى السنوار
يحيى السنوار Copyright Adel Hana/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Copyright Adel Hana/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، إن زعيم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لن يقبل مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل إلا في حالة واحدة.

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ونقلت الصحيفة عن وسطاء على اطلاع بشأن المباحثات بين إسرائيل وحماس، قولهم إن السنوار طرح شرط الحركة لقبول المبادرة وهو أن تلتزم إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار.

وطبقاً للوسطاء، الذين لم تكشف الصحيفة عن هويتهم، أبلغ السنوار نهاية الأسبوع الماضي الوسطاء العرب، أن "حماس لن تتخلى عن أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك".

ويتضمن مقترح الرئيس الأمريكي من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثلاث مراحل، أولها وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يعقبها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأماكن المكتظة في القطاع.

كذلك تتضمن تلك المرحلة تبادلاً لبعض الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحماس على أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة في المرحلة الثانية على ان تتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار القطاع.

وأضاف تقرير وول ستري جورنال بأن مسؤولين أمريكيين اثنين رفيعي المستوى يجريان الآن مفاوضات في الشرق الاوسط من أجل إعادة استئناف المباحثات بشأن وقف إطلاق النار.

وكشفت الصحيفة عن أن أحدهما هو مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز.

وقُتل أكثر من 36500 شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال وأصيب ما لا يقل عن 83 ألف آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر – تشرين الماضي.

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