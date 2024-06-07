Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

باريس تتعهد بدعم طويل الأمد لكييف وتأخذ على عاتقها تدريب الطيارين الأوكرانيين

ماكرون يعلن في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي البدء الفوري بتدريب الطيارين الأوكرانيين
ماكرون يعلن في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي البدء الفوري بتدريب الطيارين الأوكرانيين Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قصر الإليزيه اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن حث حلفاءه الغربيين على بذل مزيد الجهود لمساعدة كييف، في مواجهة القوات الروسية.

اعلان

من جهة أعلن الرئيس الفرنسي الجمعة في مؤتمر صحفي بباريس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "البدء فورا" في تدريب الطيارين الأوكرانيين"، مؤكدا أنه يجب السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي يقدمها حلفاؤها الغربيون لضرب الأهداف العسكرية الروسية، واستهداف النقاط التي تتعرض منها أوكرانيا للهجوم. وقال ماكرون:"يمكن لأوكرانيا أن تعتمد على دعمنا على المدى الطويل".

وفي إطار تعاون عسكري جديد مع كييف قال ماكرون، إن فرنسا ستنقل طائرات مقاتلة من طراز ميراج-2000 إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون أيضًا إنه يرغب في التعاون مع دول أخرى ووضع اللمسات الأخيرة على تحالف في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن، لكنه رفض الإفصاح عن تلك الدول، مؤكدا أنه يرغب في أن تبدأ محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "بحلول نهاية الشهر".

من جهة أخرى، وعلى هامش مشاركته في إحياء الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، التي تأتي في ظل استمرار الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من سنتين، تقدم فولوديمير زيلينسكي خلال خطابه من منصة الجمعية الوطنية الفرنسية بالشكر لفرنسا، ولدعمها لاوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني: "إننا نعيش في زمن لم تعد فيه أوروبا قارة السلام، بل زمن تعود فيه النازية مرة أخرى إلى أوروبا". ووصف ريلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عدو مشترك" لبلاده ولأوروبا.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى فرنسا لطلب المزيد من المساعدة الغربية، في الوقت الذي تكافح فيه قوات بلاده العسكرية لصد الهجوم الروسي في الشرق الأوكراني، في حرب أصبحت تمثل أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت هولندا والدنمارك قد وعدتا العام الماضي بتقديم طائرات حربية من طراز إف-16 لأوكرانيا، كما تقوم الولايات المتحدة بتدريب الطيارين الأوكرانيين في قاعدة في أريزونا.

المصادر الإضافية • اب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مجموعة السبع تتعهد تقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لاوكرانيا في مواجهة روسيا

اوكرانيا تعلن عن تقدم ميداني طفيف بعد معارك "صعبة"

بلينكن يتوقع عقد اجتماع بين بايدن وشي ويرى أن الغزو الروسي لاوكرانيا سببا في اضطرابات سريلانكا

روسيا فرنسا طائرات الحرب في أوكرانيا