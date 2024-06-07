شاهد: مهارات فائقة و إبداع بلا حدود.. فئة "الألعاب الأكروباتية" تشعل حماس بطولة البيتزا بالأرجنتين

بقلم: يورونيوز

شارك طهاة من 14 دولة في مسابقات البيتزا العالمية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

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وجذبت فئة "الألعاب الأكروباتية الحرة" للطهاة اهتماما كبيرا من قبل المتنافسين والمشجعين على حدٍ سواء، حيث قدم الطهاة عروضًا مذهلة تميزت ببراعة فائقة في إتقان تحضير عجائن البيتزا.

وتضمنت العروض رمي العجين في الهواء وتشكيله بأشكال مختلفة، ودمج المكونات بمهارة فائقة، وحتى القيام ببعض الحركات البهلوانية مع العجين دون أن يفقد شكله أو مكوناته.

وشارك أكثر من 174 متنافساً من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوبا والإكوادور وإيطاليا والأوروغواي والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو السنغال والسويد وفنزويلا بالمسابقات.

وتضمنت البطولة فئات مختلفة تمكن المتنافسون من إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم خلالها، بما في ذلك فئات "بيتزا الموزاريلا الأرجنتينية"، و"بيتزا الذواقة"، و"الألعاب الأكروباتية الحرة".

وتكونت لجنة تحكيم البطولة من 30 عضواً، من بينهم طهاة وصانعي بيتزا وخبازين وصحفيين وشخصيات طهي مشهورة محلياً ودولياً.