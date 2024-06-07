Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: مهارات فائقة و إبداع بلا حدود.. فئة "الألعاب الأكروباتية" تشعل حماس بطولة البيتزا بالأرجنتين

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شارك طهاة من 14 دولة في مسابقات البيتزا العالمية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

اعلان

وجذبت فئة "الألعاب الأكروباتية الحرة" للطهاة اهتماما كبيرا من قبل المتنافسين والمشجعين على حدٍ سواء، حيث قدم الطهاة عروضًا مذهلة تميزت ببراعة فائقة في إتقان تحضير عجائن البيتزا.

وتضمنت العروض رمي العجين في الهواء وتشكيله بأشكال مختلفة، ودمج المكونات بمهارة فائقة، وحتى القيام ببعض الحركات البهلوانية مع العجين دون أن يفقد شكله أو مكوناته.

وشارك أكثر من 174 متنافساً من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوبا والإكوادور وإيطاليا والأوروغواي والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو السنغال والسويد وفنزويلا بالمسابقات.

وتضمنت البطولة فئات مختلفة تمكن المتنافسون من إظهار مهاراتهم وإبداعاتهم خلالها، بما في ذلك فئات "بيتزا الموزاريلا الأرجنتينية"، و"بيتزا الذواقة"، و"الألعاب الأكروباتية الحرة".

وتكونت لجنة تحكيم البطولة من 30 عضواً، من بينهم طهاة وصانعي بيتزا وخبازين وصحفيين وشخصيات طهي مشهورة محلياً ودولياً.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حافلة تقل طلابا تسقط في نهر العاصي بإدلب: فاجعة مروعة تخلف 7 قتلى وجرحى

لأول مرة منذ الحرب الباردة.. القوات الجوية السويسرية تتدرب على هبوط المقاتلات على طريق سريع

الجيش الأمريكي: تدمير 9 طائرات مسيرة وزورقين في البحر الأحمر

مسابقة الأرجنتين أمريكا الجنوبية الغذاء