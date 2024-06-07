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لأول مرة منذ الحرب الباردة.. القوات الجوية السويسرية تتدرب على هبوط المقاتلات على طريق سريع

مقاتلة سويسرية على طريق سريع قرب بلدة بايرين في كانتون جورا. 2024/06/05
مقاتلة سويسرية على طريق سريع قرب بلدة بايرين في كانتون جورا. 2024/06/05 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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كانت مثل هذه الفعاليات التدريبية مشهدًا شائعًا خلال الحرب الباردة، ولكن تم التخلص منها تدريجيًا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ومع تغير الوضع الأمني بسبب الحرب في أوكرانيا، استأنفت سويسرا الآن هذه المناورات التدريبية.

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تدربت القوات الجوية السويسرية على هبوط طائرات مقاتلة على طريق سريع، للمرة الأولى منذ 33 عاماً في مناورة أطلق عليها اسم ”ألفا أونو“.

تدرب الطيارون على هبوط طائراتهم المقاتلة من طراز أف/إيه-F/A) 18) هورنيت، على جزء مغلق من طريق سريع قرب بلدة بايرين في كانتون جورا.

وقد تم إغلاق جزء كبير من الطريق السريع في اليوم السابق، ونظف الجنود الطريق من الحطام عدة مرات لضمان سلامة الطيارين.

ومن خلال هذه المناورات، تريد سويسرا التأكد من أن قواتها الجوية قادرة على إقامة بنية تحتية في أي مكان في البلاد، في حال تدمير قواعدها ومدارجها العادية.

وكانت آخر مرة تدربت فيها القوات الجوية السويسرية على الهبوط على طريق سريع في عام 1991، بالقرب من لودرينو في كانتون تيسين.

المصادر الإضافية • أ ب

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