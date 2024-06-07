حافلة تقل طلابا تسقط في نهر العاصي بإدلب: فاجعة مروعة تخلف 7 قتلى وجرحى

بقلم: يورونيوز

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري في بيان، إن الحافلة قد انحرفت عن مسارها بالقرب من مدينة دركوش غربي إدلب، قبل أن تسقط في نهر العاصي.

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لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب العديد بجروح، مساء الخميس، إثر سقوط حافلة تقل أكثر من 50 طالبًا في نهر العاصي بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفقا لمصادر في الدفاع المدني.

وهرعت فرق الإنقاذ، بما في ذلك منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث فور تلقيها البلاغ.

ووفقًا للمعلومات الأولية، تشير التقديرات إلى أن معظم القتلى والجرحى هم من الطلاب الذين كانوا على متن الحافلة.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري في بيان، إن الحافلة قد انحرفت عن مسارها بالقرب من مدينة دركوش غربي إدلب، قبل أن تسقط في نهر العاصي.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية للبحث عن ناجين محتملين، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت معلومات إضافية صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، بأنّ الأطفال الذين كانوا على متن الحافلة المنكوبة في إدلب كانوا متوجهين إلى معهد لتحفيظ القرآن الكريم.

وتُشكّل فاجعة سقوط حافلة الأطفال حلقة جديدة في سلسلة المآسي التي تضرب هذه المنطقة المنهكة بالحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن.