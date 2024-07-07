قانون ألماني جديد يحظر رمز "المثلث الأحمر" الخاص بحماس

بقلم: يورونيوز

صوت البرلمان الألماني لصالح قانون يحظر استخدام رمز "المثلث الأحمر" الموجه للأسفل، الذي يعد شعارًا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في الأماكن العامة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض عقوبات على المخالفين.

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ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، تم تمرير القانون بأغلبية الأصوات.

وحث مجلس الشيوخ على تنفيذ هذا الحظر في جميع أنحاء البلاد لضمان عدم استخدام هذا الرمز الذي تستخدمه حماس في الفيديوهات التي توثق عملياتها العسكرية في غزة.

وحصل القرار على دعم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، بينما امتنع حزبا الخضر واليسار عن التصويت، وفقًا لمصادر محلية.

وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية على قانون يسمح بترحيل اللاجئين لمجرد تعليقهم على منشورات تنتقد الدولة العبرية، وتدعم الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

واكتسب "المثلث الأحمر" شهرة منذ السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل وبدأت في استخدامه في مقاطع فيديو توثق عملياتها العسكرية.

وتشير حماس "بالمثلث الأحمر" الموجه للأسفل في كل ضربة تستهدف الجنود والمعدات العسكرية الإسرائيلية.

وأصبح الرمز أحد الشعارات البارزة في الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر ويستخدمه العديد من المؤيدين لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفرض السلطات الألمانية قيودًا على التحركات الاحتجاجية الداعمة للفلسطينيين، متذرعة بمخاوف أمنية واحتمالات معاداة السامية أو التحريض على العنف.

وتعد ألمانيا من أكبر الداعمين لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، خاصة في مبيعات الأسلحة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، مثلت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد رفع نيكاراغوا دعوى قضائية ضدها، متهمة إياها بـ"تسهيل الإبادة الجماعية" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة عبر تزويد إسرائيل بالأسلحة.