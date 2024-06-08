هنية: حماس لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء

بقلم: يورونيوز

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السبت، أن الحركة الإسلامية "لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء".

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وقال في بيان جاء بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن "العدو يواصل المجازر ضد شعبنا والأطفال والنساء، والتي تجري فصولها الآن في النصيرات ودير البلح".

ولفت إلى أن "العالم صنف الاحتلال بأنه قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا".

وأكد هنية أن "الشعب الفلسطيني لن يستسلم، والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم".

وقال إن الجيش الإسرائيلي "فشل عسكريا، وسقط سياسيا وهو ساقط أخلاقيا وعلى العالم أن يتحرك".

ودعا هنية "كافة شعوب الأمة وأحرار العالم أن ينتفضوا في وجه هذه المجازر الوحشية وارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن قواته تمكنت من تحرير أربعة من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس بعد تقارير عن مشاركة أمريكية في الهجوم على النصيرات، إن "مشاركة واشنطن في العملية الإجرامية يثبت تواطؤها في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة".