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شاهد: حالة من الرعب والهلع يعيشها الفلسطينيون إثر هجوم مكثف على النصيرات ودير البلح

نقل أحد المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفى
نقل أحد المصابين جراء القصف الإسرائيلي إلى المستشفى Copyright Ismael Abu Dayyah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ismael Abu Dayyah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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حالة من الفوضى والذعر سادت في محيط مخيم النصيرات ومدينة دير البلح بغزة بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما جويا وبريا وبحريا مكثفا لتحرير أربعة محتجزين.

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وتسبب الهجوم الإسرائيلي بـ "مجزرة" راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن، قوله إن ما تسمى "خلية المختطفين" الأمريكية العسكرية ساعدت الجيش الإسرائيلي في استعادة المحتجزين الأربعة.

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموغ مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

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