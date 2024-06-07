Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

بوتين يستبعد استخدام الأسلحة النووية في غياب تهديد يحدق بروسيا حاليا

بوتين في سان بطرسبورغ. 2024/06/06
بوتين في سان بطرسبورغ. 2024/06/06 Copyright Anton Vaganov/AP
Copyright Anton Vaganov/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إنه لا يرى أي تهديد حالي لسيادة روسيا، من شأنه أن يبرر استخدام الأسلحة النووية، لكنه حذر مرة أخرى من أن موسكو قد ترسل أسلحة إلى دول أو غيرها لضرب أهداف غربية. ولم يحدد بوتين الأطراف التي يمكن أن يرسل لها مثل هذه الأسلحة.

اعلان

في حديثه في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، قال بوتين إن استخدام الأسلحة النووية ممكن فقط في ”حالات استثنائية"، وإنه لا يعتقد أن ”مثل هذه الحالة قد نشأت“، لكنه كرر تحذيرا أطلقه قبل أيام من أن موسكو ”تحتفظ بحقها“ في تسليح خصوم الغربيين، كرد على سماح بعض حلفاء الناتو لأوكرانيا باستخدام أسلحتهم لضرب أهداف داخل روسيا.

وتساءل بوتين قائلا: "إذا كانوا يصدرون الأسلحة إلى منطقة القتال، ويدعون إلى استخدامها ضد أراضينا، فلماذا لا يحق لنا أن نفعل الشيء نفسه؟... لكنني لست على استعداد لأقول إننا سنفعل ذلك غدًا، فذلك قد يؤثر في الاستقرار العالمي".

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا قد سمحتا مؤخرًا لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية، بأسلحة بعيدة المدى تزودان بها كييف.

وكان مسؤول غربي وعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي قال يوم الأربعاء، إن أوكرانيا استخدمت أسلحة أمريكية لضرب الداخل الروسي، بموجب توجيهات الرئيس جو بايدن التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، والتي تسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لغرض محدود هو الدفاع عن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. ولم يكن المسؤول مخولًا بالتعليق علنًا على هذه المسألة الحساسة، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق قال بوتين إن روسيا ”لا تزال واحدة من المشاركين الرئيسيين في التجارة العالمية“، رغم أن البلاد تخضع لعقوبات شاملة فُرضت عليها بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، وقطعها للكثير من المبادلات التجارية مع أوروبا الغربية والولايات المتحدة وحلفائها.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

موسكو تحذر من عواقب أي هجوم على بيلاروس وتتهم أوكرانيا باستهداف مدنيين داخل روسيا

لأول مرة منذ الحرب الباردة.. القوات الجوية السويسرية تتدرب على هبوط المقاتلات على طريق سريع

فرنسا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز ميراج

فلاديمير بوتين روسيا الكرملين أسلحة نووية حلف شمال الأطلسي- الناتو الحرب في أوكرانيا