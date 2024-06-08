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نتنياهو في اتصال هاتفي مع المحتجزة المحررة نوعا ارغماني: "لم نتخل عنك ولو لثانية واحدة"

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بقلم:  يورونيوز
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نشر مكتب الرئيس الإسرائيلي، السبت، فيديو يظهر الرهينة الإسرائيلية المفرج عنها نوعا أرغماني في تل أبيب وهي تتحدث هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.

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هذا واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أيضا بالمحتجزة المحررة. وقالت أرغماني لنتنياهو إنها "سعيدة لسماع اللغة العبرية مرة أخرى بعد هذه الفترة الطويلة."

وقال نتنياهو لارغماني " لم نتخل عنك ولو لثانية واحدة".

ودعا والد الأسيرة المفرج عنها نوعا أرغماني الإسرائيليين للمشاركة بالمظاهرات السبت وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي  في وقت سابق السبت، أن قواته تمكنت من تحرير أربعة من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، مضيفا أنها "انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المختطفين الأربعة".

وشدد على عزم تل أبيب "إعادة جميع المختطفين"، قائلا "سنقوم بذلك بكل الطرق وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح".

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموغ مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

وقال الجيش إن الرهائن الأربعة تم تحريرهم من منطقة النصيرات في غزة، وأضاف بأن وضعهم الصحي جيد وذلك بعد فحصهم ونقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل القائد أرنون زامورا من وحدة اليمام الخاصة في عملية تحرير الأسرى.

المصادر الإضافية • أ ب

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