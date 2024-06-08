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شاهد: طائرة مروحية تحلق أعلى رصيف المساعدات الأمريكي قبالة ساحل غزة

رصيف المساعدات في غزة
رصيف المساعدات في غزة Copyright U.S. Central Command via AP
Copyright U.S. Central Command via AP
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: طائرة مروحية تحلق أعلى رصيف المساعدات الأمريكي قبالة ساحل غزة

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حلقت طائرة هليكوبتر اليوم السبت قبالة سواحل غزة بالقرب من موقع الرصيف الذي أقامه الجيش الأمريكي لنقل المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة إعادة ربط الرصيف بالشاطئ بعد أن انهار قسم منه بسبب العواصف والأمواج العالية.

وعمل الرصيف لمدة أسبوع واحد فقط على إيصال حوالي 1000 طن من المساعدات قبل أن تغمره العاصفة.

وواجه إيصال المساعدات عبر الرصيف صعوبات عدة، أكبرها تكالب المدنيين الباحثين عن الطعام على شاحنات الإغاثة المستخدمة لنقل المساعدات فوق الجسر.

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