بقلم: يورونيوز

حرب غزة مأساة لا تنتهي.. يواصل الجيش الإسرائيلي حربه الدامية على قطاع غزة لليوم الـ 246 على التوالي، حيث شن خلال الساعات الماضية غارات عنيفة على مواقع مختلفة من القطاع.

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وناشدت وزارة الصحة في غزة، المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية السبت، وطالبت بتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات القطاع، مشددة على أن توقف المولدات يعني الموت للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في القطاع.

يأتي ذلك في وقت تشتد فيه يوميا المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على البجهة الشمالية، وتتوالى التوقعات حول ضربة إسرائيلية محتملة للبنان في منتصف الشهر الحالي، مما يثير القلق من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع، أن يعلن بيني غانتس اليوم السبت انسحاب حزبه من حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد هجوم السابع من أكتوبر، بحسب مصادر أمريكية.

إلا أن هذه الخطوة، بحسب "أكسيوس"، وإن حصلت فعلا لن تؤدي إلى إسقاط ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لا يزال يحتفظ بأغلبية 64 عضوًا في الكنيست.