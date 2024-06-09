شاهد :إسرائيليون يحتفلون بعد استعادة أربعة محتجزين من قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

احتفلت إسرائيل يوم السبت باستعادة أربعة محتجزين كانوا منذ السابع من أكتوبر في قبضة حماس في غزة.

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وبعد هجوم بري وجوي وبحري مكثف نفذه الجيش الإسرائيلي في محيط مخيم النصيرات، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وجرح العشرات، بحسب مصادر فلسطينية، نجح الجيش في تحرير المحتجزين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الأسيرة المفرج عنها نوعا أرغماني، "لم نتخل عنك ولو لثانية واحدة".

ودعا والد نوعا الإسرائيليين إلى المشاركة بالمظاهرات السبت وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموغ مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إنه "لا يمكن إعادة كل المختطفين بعمليات خاصة ووقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادتهم".