بايدن: هناك أسباب للاعتقاد بأن نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة لأسباب سياسية شخصية

بقلم: يورونيوز

قال بايدن ردا على ما إذا كان يصدق ما يتم تداوله في الشارع الإسرائيلي، أن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية، أن "هناك عدة أسباب تدفع الناس إلى هذا الاستنتاج".

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية الأسبوعية، أن "هناك أسباباً وجيهة للاستنتاج بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على مصالح سياسية".

وقال بايدن ردا على ما إذا كان يصدق ما يتم تداوله في الشارع الإسرائيلي، أن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية، أن "هناك عدة أسباب تدفع الناس إلى هذا الاستنتاج".

وأشار في المقابلة التي نشرت الثلاثاء "إلى أن نتنياهو واجه الكثير من التحديات السياسية من جانب الجيش الإسرائيلي؛ عندما عزم على تغيير الدستور وفرض إصلاحات قضائية وقبل بدء الحرب في غزة.. وبالتالي فهذا نقاش داخلي يبدو أنه لا يترتب عليه أي عواقب... ومن الصعب أن نقول ما إذا كان سيغير موقفه أم لا (من الإصلاحات)، ولكن هذا لم يكن مفيدا".

وعندما سئل عن الخطوات التي يستعد البيت الأبيض لاتخاذها ضد إسرائيل بعد أن أصبح من الواضح أن نتنياهو تجاوز الخطوط الحمراء في رفح، قال الرئيس الأمريكي إنه لم يتواصل مع "بيبي" نتنياهو منذ يوم الأحد، أي في اليوم الذي استهدف فيه الجيش الإسرائيلي خيم النازحين في المدينة المكتظة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن فريقه فعل ذلك، أي أن فريقه تواصل مع نتنياهو.

وعما إذا كان نتنياهو تجاوز خطوط بايدن الحمراء، رفض الرئيس الأمريكي في مقابلته الإجابة عن هذا السؤال.

واعتبر أن الاتهامات الموجهة للقوات الإسرائيلية بارتكاب "جرائم حرب" في غزة، غير مؤكدة.

وأردف "لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية... ولكن ما هو مؤكد هو أن الناس في غزة، الفلسطينيين، عانوا كثيرًا، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء.. وقُتل الكثير من الأبرياء.. ولكن لا تقع المسؤولية على إسرائيل فقط، ولكن أيضا على حماس".

"ما فعلته حماس تجاوز كل ما رآيته في حياتي"

وأشار الرئيس إلى أن ما فعلته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر، تجاوز كل ما رآه في حياته، قائلا "ربطوا الأمهات والبنات بحبال وصبوا الكيروسين عليهم وأحرقوهم حتى الموت، هذا السلوك المروع.. هو أمر شنيع".

وعن الجهة المسؤولة عن عدم تنفيذ الصفقة وإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، اتهم الرئيس حماس بتعطيل الاتفاق، قائلا "بإمكان حماس إنهاء هذا الأمر غدا... العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل كان سخياً للغاية فيما يتعلق بمن قد يتم إطلاق سراحهم، وما قد تقدمه في المقابل".

ولفت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط هائلة في ما يتعلق بملف المحتجزين بغزة، وهو مستعد لفعل أي شيء تقريباً لاستعادة الرهائن".

"لا ترتكبوا الأخطاء التي ارتكبناها"

وعن اتهام الدولة العبرية باستخدام تجويع المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب، أجاب بايدن "لا، لا أعتقد ذلك. بل أعتقد أنهم انخرطوا في أنشطة غير لائقة... عندما ذهبت إلى هناك مباشرة بعد الهجوم الوحشي الذي نفذته حماس، قلت لهم، لا ترتكبوا الخطأ نفسه الذي ارتكبناه في ملاحقة بن لادن. لا تحاولوا ذلك.. إن فكرة احتلال أفغانستان، وفكرة وجود ترسانات نووية في إيران، أقصد في العراق، لم تكن صحيحة على الإطلاق. وقد أدت هذه الفكرة إلى حروب لا نهاية لها. لا ترتكبوا الأخطاء التي ارتكبناها. وأعتقد أنهم يرتكبون هذا الخطآ".

وشدد على "ضرورة التوصل إلى حل للدولتين، والانتقال إلى حل الدولتين. وهذا هو أكبر خلاف لي مع بيبي".

وقال إن نتنياهو لا يتحمل وحده فشل إسرائيل في منع وقوع الهجوم الذي نفذته الحركة الإسلامية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حتى ولو جرت هذه الأحداث في عهده.

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