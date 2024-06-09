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شاهد: تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في هجومه الدموي على النصيرات

تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في هجومه الدموي على النصيرات
تشييع جثامين 4 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في هجومه الدموي على النصيرات Copyright أ ب
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بقلم:  يورونيوز
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أفادت مصادر صحية فلسطينية، أن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزلاً في مخيم البريج للاجئين في وسط غزة في وقت مبكر من صباح الأحد، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

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تم نقل القتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى في بلدة دير البلح القريبة، وفقًا لسلطات المستشفى التي قدمت التفاصيل.

وشارك عشرات الفلسطينيين الأحد، في تشييع أربعة أشخاص قتلوا في الهجوم الإسرائيلي الدموي الذي استهدف محيط مخيم النصيرات يوم السبت أثناء عملية تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين. 

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الهجوم الإسرائيلي على النصيرات أسفر عن مقتل أكثر من 200  فلسطيني. 

وانتشرت مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الجثث وهي ملقاة في محيط المخيم. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أن قواته تمكنت من تحرير أربعة من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، مضيفا أنها "انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المختطفين الأربعة".

وشدد على عزم تل أبيب "إعادة جميع المختطفين"، قائلا "سنقوم بذلك بكل الطرق وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح".

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموغ مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

وقال الجيش إن الرهائن الأربعة تم تحريرهم من منطقة النصيرات في غزة، وأضاف بأن وضعهم الصحي جيد وذلك بعد فحصهم ونقلهم إلى المستشفى.

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