شاهد: خاتم ألماس وردي بقيمة 10 ملايين دولار في مزاد كريستيز بنيويورك

بقلم: يورونيوز

قدرت دار كريستيز للمزاد أن يصل سعر خاتم الماس وردي عرضته للبيع إلى نحو 10 ملايين دولار.

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وسيتم عرض هذه الجوهرة أمام الجمهور خلال فعاليات أسبوع كريستيز الفاخر في مركز كريستيز روكفلر بمدينة نيويورك من 7 إلى 10 يونيو.

ويقول راهول كاداكيا، الرئيس الدولي للمجوهرات في دار كريستيز للمزادات: "إن الماسة الوردية واسمها زهرة عدن تزن عشرة قراريط، مميزة للغاية".

وتابع كاداكيا: "لم تعد المناجم تنتج الماس الملون بهذا الحجم. ولذلك يعتبر الماس الملون نادرا، وسيصبح أكثر ندرة، وأكثر تكلفة".

وباع مزاد فيليبس، الشهر الماضي خاتمًا استثنائيًا من الألماس الوردي الزاهي مقابل 10.9 مليون فرنك سويسري (12.25 مليون دولار).