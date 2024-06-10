Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

9 قتلى في هجوم مسلح استهدف حافلة حجاج هندوس في كشمير

حطام حافلة سقطت في واد عميق يوم الأحد بعد إطلاق النار عليها من قبل مسلحين مشتبه بهم في منطقة رياسي، جامو وكشمير
حطام حافلة سقطت في واد عميق يوم الأحد بعد إطلاق النار عليها من قبل مسلحين مشتبه بهم في منطقة رياسي، جامو وكشمير Copyright Channi Anand/ The AP
Copyright Channi Anand/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قال مسؤولون، إن مسلحين يعتقد أنهم متمردون في إقليم جامو و كشمير، الذي تسيطر عليه الهند، هاجموا حافلة تقل حجاجا هندوسا يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بعد انحراف الحافلة وسقوطها في واد عميق.

اعلان

وأفاد فيشيش ماهاجان، مسؤول إداري في المنطقة، أن الحافلة التي تعرضت لهجوم مسلح في منطقة ريسي، كانت تقل حجاجًا في طريقهم إلى معسكر قاعدة المعبد الهندوسي الشهير ماتا فايشنو ديفي.

وقال ضابط شرطة، إن بعض الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، بينما ألقى اللوم في الهجوم على مسلحين إسلاميين يناضلون ضد الحكم الهندي في كشمير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 33 شخصًا بالإضافة إلى القتلى.

وتحدث ضابط الشرطة شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين.

وتقاتل الجماعات المتمردة منذ عام 1989 من أجل استقلال كشمير أو الاندماج مع باكستان المجاورة.

ويعد سكان كشمير من المسلمين هدف المتمردين المتمثل في الانضمام إلى باكستان أو الاستقلال عن الهند.

وتصر نيودلهي على أن التمرد في كشمير هو عمل إرهابي مدعوم من قبل باكستان، بينما تنفي هذه المزاعم. ويعتبر أغلبية سكان كشمير من المسلمين أن حراكهم هو نضال مشروع من أجل الحرية.

وقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية في الصراع الدائر في كشمير.

وتسيطر الهند وباكستان، اللتان تمتلكان أسلحة نووية، على أجزاء من إقليم كشمير، بينما تطالب كل منهما بالمنطقة بأكملها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر.. اليأس يدفع سكان السودان إلى تناول العشب وأوراق الشجر

الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باتجاه خليج عدن وأصابوا سفينتين

شاهد: احتجاجات في فرنسا بعد تحقيق اليمين المتطرف صعودا مدويا في الانتخابات الأوروبية

قتل الهندوسية الحج الهند