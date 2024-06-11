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فيديو يوثق لحظة اقتحام قوات إسرائيلية شقة وسط غزة لتحرير 3 رهائن

جنود إسرائيليون يقتحمون خان يونس بقطاع غزة. 2024/01/10
جنود إسرائيليون يقتحمون خان يونس بقطاع غزة. 2024/01/10 Copyright Ohad Zwigenberg/AP
Copyright Ohad Zwigenberg/AP
بقلم:  يورونيوز
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نشرت الشرطة الإسرائيلية لقطات مصورة قيل إنها تظهر لحظة اقتحامها لشقة في وسط غزة، وإنقاذ ثلاثة رهائن إسرائيليين يوم السبت.

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في هذه اللقطات التي نُشرت مساء الإثنين، تظهر كاميرا جسدية قوات الشرطة وهي تقتحم شوارع مخيم النصيرات المزدحمة، ثم تندفع إلى شقة حيث كان الرهائن الثلاثة مختبئين خلف أريكة.

يسأل رجال الشرطة عن أسمائهم ثم يقولون لهم: "كل شيء على ما يرام، نحن هنا لإنقاذكم، ابقوا هادئين"، بينما يواصلون إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأسرى الثلاثة هم ألموغ مئير جان (22 عامًا)، وأندريه كوزلوف (27 عامًا)، وشلومي زيف (41 عامًا)، كانوا محتجزين في منزل أحد عناصر الفصائل الفلسطينية في بلدة النصيرات. وقد أنقذت إسرائيل أربعة رهائن يوم السبت، من بينهم نوا أرغاماني البالغة من العمر 26 عاماً، والتي كانت محتجزة في شقة قريبة.

وكان الرهائن الأربعة احتجزتهم الفصائل الفلسطينية من مهرجان نوفا الموسيقي يوم تنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل في العملية ما لا يقل عن 274 فلسطينياً على الأقل، بالإضافة إلى كوماندوز إسرائيلي. ولا تزال الفصائل الفلسطينية تحتجز نحو 120 رهينة، يُعتقد أن نحو ثلثهم قد لقوا حتفهم.

المصادر الإضافية • أ ب

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