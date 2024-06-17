تقرير: رغم الحرب.. صادرات الأسلحة الإسرائيلية تبلغ مستوى غير مسبوق في 2023

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين تقريرا سنويا يفيد عن زيادة غير مسبوقة لصادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال العام الماضي وبالرغم من استمرار الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

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وقال يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان للوزارة: "حتى خلال العام الذي تقاتل فيه إسرائيل في 7 ساحات مختلفة، تنجح الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية".

وكشفت بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية السنوية أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية تجاوزت 13 مليار دولار في عام 2023 فضلا عن مضاعفتها خلال 5 سنوات الأخيرة.

وأضاف البيان: "هذه الحقيقة هي شهادة شرف، لصناعاتنا الدفاعية والعقول المبدعة والموهوبة التي تعمل فيها، وتدفعها إلى قمم الابتكار الخارق".

وبحسب بيانات وزارة الدفاع لعام 2023، كانت الزيادة الأكبر في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022. الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية بنحو 11%

أما الطائرات وإلكترونيات الطيران بما يعادل 9%. كما سجلت المعلومات والاستخبارات السيبرانية 4%.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف اسرائيل أدى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب عام 2020 إلى زيادة بنحو 24 % من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية أي بزيادة 7% مقارنة بعام 2019.

وتعتبر الهند المشتري الأكبر للأسلحة الإسرائيلية، حيث استوردت معدات (أجهزة رادار وطائرات مراقبة وطائرات مسيّرة مقاتلة وصواريخ) بقيمة 2.9 مليار دولار في العشر سنوات الأخيرة.

وتعتبر الأسلحة والمعدات العسكرية من أبرز صادرات إسرائيل حيث شكلت 8% عام 2022 كما تعد الدولة العبرية أكبر مُصدِّر للأسلحة بالنسبة لعدد السكان في العالم.