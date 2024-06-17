Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

تقرير: رغم الحرب.. صادرات الأسلحة الإسرائيلية تبلغ مستوى غير مسبوق في 2023

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في القدس
إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في القدس Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved
Copyright Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين تقريرا سنويا يفيد عن زيادة غير مسبوقة لصادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال العام الماضي وبالرغم من استمرار الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.

اعلان

وقال يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان للوزارة: "حتى خلال العام الذي تقاتل فيه إسرائيل في 7 ساحات مختلفة، تنجح الصادرات الدفاعية لدولة إسرائيل في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية".

وكشفت بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية السنوية أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية تجاوزت 13 مليار دولار في عام 2023 فضلا عن مضاعفتها خلال 5 سنوات الأخيرة.

وأضاف البيان: "هذه الحقيقة هي شهادة شرف، لصناعاتنا الدفاعية والعقول المبدعة والموهوبة التي تعمل فيها، وتدفعها إلى قمم الابتكار الخارق".

وبحسب بيانات وزارة الدفاع لعام 2023، كانت الزيادة الأكبر في حجم مبيعات أنظمة الدفاع الجوي، حيث بلغت 36% من حجم الصفقات، مقابل 19% في عام 2022. الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية بنحو 11%

أما الطائرات وإلكترونيات الطيران بما يعادل 9%. كما سجلت المعلومات والاستخبارات السيبرانية 4%.

 

 ووفقا لصحيفة تايمز أوف اسرائيل أدى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب عام 2020 إلى زيادة بنحو 24 % من مشتريات الأسلحة الإسرائيلية  أي بزيادة 7% مقارنة بعام 2019.

وتعتبر الهند المشتري الأكبر للأسلحة الإسرائيلية، حيث استوردت معدات (أجهزة رادار وطائرات مراقبة وطائرات مسيّرة مقاتلة وصواريخ) بقيمة 2.9 مليار دولار في العشر سنوات الأخيرة.

وتعتبر الأسلحة والمعدات العسكرية من أبرز صادرات إسرائيل حيث شكلت 8% عام 2022 كما تعد الدولة العبرية أكبر مُصدِّر للأسلحة بالنسبة لعدد السكان  في العالم.

 

المصادر الإضافية • وزارة الدفاع الإسرائيلية

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار منذ 7 أكتوبر

تقرير أممي يشير إلى جرائم الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر

إسبانيا ترفض استقبال سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل

الشرق الأوسط صادرات أسلحة إسرائيل تجارة دولية اقتصاد