أكسيوس: اجتماع سري جمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بجنرالات عرب في البحرين

بقلم: يورونيوز

كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن حصول لقاء بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقادة عسكريين من عدة جيوش عربية في البحرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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نقل الموقع عن مصدرين مطلعين على مجريات الاجتماع، أن المجتمعين ناقشوا التعاون الأمني الإقليمي، وسط سرية تامة بسبب الحساسيات السياسية والحرب في غزة.

تم الاجتماع حسب أكسيوس برعاية القيادة المركزية الأمريكية، وحضره الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الجنرال الأمريكي مايكل إريك كوريلا.

ويكشف هذا الاجتماع عن أن التعاون الأمني والعسكري بين إسرائيل وبعض الدول العربية مستمر، على الرغم من الإدانات العلنية والانتقادات التي يوجهها قادة هذه الدول إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة.

وأكدت مصادر أكسيوس أن جنرالات كبار من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر، شاركوا في هذا الاجتماع.

ولم تعلن القيادة المركزية الأمريكية عن الاجتماع، في حين رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه المعلومات.

في السنوات الأخيرة، عملت القيادة المركزية الأمريكية والبنتاغون مع الجيوش في المنطقة على تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.

وتعتبر الولايات المتحدة أن نجاحها في التصدي للهجوم الصاروخي الإيراني غير المسبوق على إسرائيل وإحباطه، كان نتيجة هذا التعاون.

وفي أكثر من مناسبة أكد مسؤولون أمريكيون أن تعاون الولايات المتحدة مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة سمح لها بجمع المعلومات الاستخبارية والحصول على إنذار مبكر بشأن الهجوم.

وقال المسؤولون إن التعاون يشمل أيضًا المشاركة النشطة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي مرت عبر مجالهما الجوي بعد إطلاقها من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل.