أبرز التعديلات التي وضعتها حماس على مقترح بايدن لوقف إطلاق النار

بقلم: يورونيوز

سلمت حركة حماس ردّها على مقترح التهدئة الذي قدمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الوسطاء المصريين والقطريين بإضافة تعديلات وملاحظات عليه.

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وحال وصول الردّ، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن مطالب حماس بعضها قابلة للتنفيذ والبعض الآخر لا يمكن تنفيذه.

وقال مستشار الأمن القومي إن الهدف سد الفجوات مع حماس والتوصل لاتفاق في أسرع وقت.

مطالب حماس؟

في تصريحات لرويترز، قال قيادي في حماس اليوم الخميس، إن التعديلات التي وضعتها الحركة "ليست كبيرة"، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة و إطلاق سراح 100 فلسطيني من السجون الإسرائيلي من أصحاب الأحكام الطويلة تختارهم الحركة.

وتشدد حماس بشكل دائم على أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يضمن الانسحاب الكامل من قطاع غزة، عكس ذلك يتم رفض أي صفقة تبقي وجودًا عسكريًا إسرائيليًا داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم حماس جهاد طه لوسائل إعلام لبنانية يوم الأربعاء إن “التعديلات” التي طلبتها الحركة تهدف إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل.

لكن نتنياهو يقول إن إسرائيل لا تزال ملتزمة بتدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها، وضمان عدم قدرتها على تنفيذ هجوم على غرار ما حدث في 7 أكتوبر. لكن لا تزال القيادة العليا لحماس وقسم كبير من قواتها على حالها داخل القطاع حيث يخوض مسلحيها معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي.

وشدد قادة حماس في مناسبات عديدة على أن الأسرى في السجون الفلسطينية سيكونون ضمن أي صفقة. وفي تعديلاتها الأخيرة على مقترح وقف إطلاق النار طلبت الحركة من إسرائيل عدم وضع فيتو على بعض السجناء التي تريد الحركة إطلاق سراحهم.

وفيما يخص الضمانات، طالبت الحركة بحسب تسريبات نقلتها وسائل إعلام عبرية، بضم تركيا والصين وروسيا إلى الدول الضامنة للاتفاق، وكذلك ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بحسب مصادر مصرية صرحت بذلك لرويترز.

وتشعر حماس بالقلق من أن إسرائيل سوف تستأنف الحرب بمجرد إعادة رهائنها.