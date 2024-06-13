مخاطر بيئية وصحية.. الأونروا تحذر من تراكم 330 ألف طن نفايات بمناطق سكنية في غزة

بقلم: يورونيوز

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، أن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة.

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وأكدت الأونروا أن هذه النفايات المتراكمة تشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية على سكان القطاع الذين يعيشون ظروفاً صعبة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 250 يوماً.

وأوضحت أن "الأطفال يبحثون (عن الأكل) في القمامة يوميا".

وشددت الوكالة على أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان لعودة الحياة إلى القطاع.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، قالت أمس الأربعاء، إن نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .

وأشارت اليونيسف، في بيان إلى "تحسن طفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، ما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية".

وأضافت المنظمة أن "العنف المروع والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية".