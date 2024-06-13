بورصة موسكو توقف التداول بالدولار واليورو رداً على عقوبات أمريكية وبريطانية موسّعة

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الخميس إنها أوقفت التعامل باليورو والدولار في بورصة موسكو.

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أوقفت بورصة موسكو الخميس، تداول الدولار واليورو، ردًا على عقوبات أمريكية وغربية.

وقدمت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، استهدفت البنية التحتية المالية لروسيا في محاولة للحد من كمية الأموال المتدفقة داخل وخارج روسيا.

وأدرجت بورصة موسكو والمركز الوطني للمقاصة والإيداع الوطني للتسوية، التي تعمل كوسطاء في تداول الدولار في سوق الصرف الأجنبي الروسي، في قائمة العقوبات الجديدة.

كما شملت العقوبات تدابير صارمة على قدرة روسيا الوصول إلى التكنولوجيا والموارد في الخارج، وعقوبات على أكثر من 300 كيان وفرد، بينهم عشرات الموردين الصينيين، بغية منع موسكو من الحصول على المنتجات اللازمة للصناعة العسكرية.

كما تهدف إلى عزل روسيا بشكل أكبر عن النظام المالي العالمي وقطع قدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا التي تشغل ترسانتها العسكرية.

واليوم الخميس، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على روسيا، تشمل بورصة موسكو وكذلك عقوبات على ما يعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.

كما أعلن البنك المركزي للاتحاد الروسي أن المعاملات التي تستخدم الدولار واليورو ستستمر في السوق خارج البورصة.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 4,000 شركة وفرد روسي منذ بدء الحرب، في محاولة لوقف تدفق الأموال والأسلحة إلى موسكو.